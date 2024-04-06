Напавшего на губернатора Чибиса арестовали на два месяца

Фигуранта дела о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса арестовали на два месяца, сообщают журналисты из зала суда.

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В нападении на Чибиса подозревают Александра Быданова, который ранее заявил журналистам, что готов перед извиниться перед губернатором. Подозреваемый отметил, что сожалеет о содеянном, сообщает ТАСС.

Меру пресечения злоумышленнику огласили в больнице, так как он был ранен при задержании. К организации выездного заседания суда подошли серьезно — даже приносили герб и флаг России.

По статье о покушении на убийство Быданову грозит до 20 лет колонии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Напомним, на Чибиса напал вооруженный ножом мужчина вечером 4 апреля. Все произошло после встречи главы региона с жителями Апатитов.