Завернутое в пакет тело младенца нашли в парке на востоке Москвы

Завернутое в пакет тело новорожденного ребенка было обнаружено в Кусковском лесопарке на востоке Москвы. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, тело ребенка было найдено 6 апреля. После инцидента правоохранители приступили к доследственной проверке с опросом очевидцев, просмотром камер видеонаблюдения и изучением места происшествия. Также устанавливается причина смерти ребенка.

— Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела, — рассказала Нефедова.

18 и 19 марта на насосной станции в Новой Москве нашли тела двух новорожденных девочек. На голове одного из младенцев криминалисты обнаружили рану. По данным фактам СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Еще одно тело младенца правоохранители обнаружили 6 марта на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском. Младенец, вероятно, умер от переохлаждения.