Напавший на российского губернатора с ножом принимал сильнодействующие препараты

42-летний житель города Апатиты, который напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, принимал некие сильнодействующие препараты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

При этом, как уточняет канал, на учете в психоневрологическом диспенсере задержанный Александр Быданов не состоял. Находящийся в данный момент в больнице россиянин также заявил, что решился напасть на Чибиса «по стечению обстоятельств», раскрыть которые он отказывается до завершения следствия.

Бадынов также опроверг информацию, что совершить нападение его заставили некие «голоса в голове». Мужчина сказал, что нож, ставший орудием преступления, «всегда лежал у него в машине».

Вечером 4 апреля Быданов ранил Андрея Чибиса ножом в живот. Покушение произошло, когда губернатор выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями.

Ранее на допросе Быданов рассказал, что хотел расправиться с губернатором, потому что тот ему не нравился как политик. Кроме того, он заявил, что готов извиниться перед Чибисом за свое нападение.