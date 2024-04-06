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ТАСС: напавший на Чибиса мужчина заявил о спонтанности своего поступка

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено спонтанно. Об этом сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на нападавшего.

Нападение на мурманского губернатора произошло спонтанно
© ТАСС

По данным агентства, Александр Быданов, совершивший нападение, заявил, что не готовился. Он купил нож в магазине и хранил его в автомобиле. По его словам, он был на встрече губернатора с жителями — зашел на 10-15 минут.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожает.

Нападавшего задержали на месте, при этом он был ранен в ногу. Подозреваемый в преступлении, местный житель Александр Быданов в прошлом уже привлекался к ответственности за нападение с холодным оружием — тогда он ударил человека ножом на почве личных неприязненных отношений.

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