Прорыв дамбы в Оренбургской области: главное к этому часу

В Орске Оренбургской области река Урал вечером в пятницу, 5 апреля, прорвала защитную дамбу. Спасатели эвакуируют жителей из города. «Рамблер» собрал основное по инциденту.

Затопление Старого города в Орске

Половина Старого города в Орске Оренбургской области подтоплена, есть опасность изоляции этого района от Нового города, заявил мэр Орска Василий Козупица.

Чиновник добавил, что мэрия располагает плавсредствами и техникой повышенной проходимости для эвакуации людей.

Более 2,4 тыс. жилых домов и свыше 3 тыс. придомовых территорий подтоплено в Орске Оренбургской области, сообщила, в свою очередь, пресс-служба правительства региона.

В подтопленной части города отключено электричество.

Свыше 4200 человек были эвакуированы, 427 из них были размещены в пунктах временного содержания.

В пресс-службе ГУ МВД по Оренбургской области рассказали, что спасатели особое внимание уделяют инвалидам. Так, из дома по улице Ленинградской силовики эвакуировали мужчину с ограниченными возможностями. Также из затопленного здания вынесли его маломобильную маму и кошку.

В настоящее время передвигаться без помощи спецтехники в подтопленном Орске невозможно, подчеркнули в МЧС.

Последствия прорыва устраняют 240 специалистов и 113 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Сроки окончания затопления Орска

Вода из затопленного Орска уйдет не раньше чем через полторы-две недели, предположил Козупица.

По его словам, в пунктах временного размещения достаточно мест для всех эвакуированных. Он добавил, что другие города также готовы оказать помощь.

Обеспечение Орска

Службы «Росводоканал-Орск» работают круглосуточно, делается всё возможное, чтобы поддерживать работу ключевых объектов и сохранить обеспечение города основными ресурсами, отметили в мэрии города.

В пресс-службе пояснили, что в резервуарах есть вода, специалисты следят за количеством рабочих скважин. Кроме того, постоянно отслеживается состояние трансформаторных электроподстанций.

Количество погибших

По предварительным данным, погибли три человека. Вместе с тем, уточнили в мэрии, смерть двух из них может быть не связана с наводнением.

Слухи о разрушении дамбы не подтвердились

Сообщения о полном разрушении дамбы в Орске не соответствуют действительности, заявили областные власти.

Ситуация в регионе в целом

В Оренбургской области наблюдается самый сильный за 80 лет паводок. Уровень воды в реке Урал поднялся на 2 м выше опасного и составил 9,27 м.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подчеркнул, что уровень воды в реке Урал находится у пиковых значений, ситуация в некоторых районах сложная, особенно в Орске, где ранее была прорвана дамба.

Теплоэлектростанции, снабжающие крупнейшие города Оренбуржья, работают в штатном режиме.

Введение режима ЧС

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ввел режим ЧС на всей территории области.

Специалисты отметили, что мера необходима для того, чтобы оперативно провести мероприятия по пропуску паводка, минимизировать возможный ущерб для жителей и объектов инфраструктуры.

В 31 районе Оренбургской области на время прохождения паводка перекрыто 47 мостов и 106 участков автомобильных дорог.

В ликвидации последствий наводнения заняты в общей сложности 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств.

Эвакуация из подтопленных поселков и СНТ Оренбурга

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга продолжает повышаться. По состоянию на 8 утра 6 апреля в зону подтопления попали СНТ «Соловушка», Дубки, СНТ «Газовик», СНТ «Мичуринец».