Часть системы пожаротушения отказала во время пожара в "Крокус сити холле"

Часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды в "Крокус сити холле", не сработала.

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По словам людей, которые находились в концертном зале во время теракта, после начала возгорания часть автоматизированной системы пожаротушения не сработала как должна была.

Представитель МЧС сказал, что система проинформировала дежурного диспетчера о пожаре и запустила оповещение внутри здания.

По одной из версий, мог не сработать датчик в осциллирующей системе пожаротушения. Он расположен по периметру всего зала. Об этом пишет РИА "Новости".

Напомним, что теракт произошел 22 марта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.