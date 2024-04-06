Стало известно о первых погибших в зоне затопления в Орске

Три тела обнаружили при патрулировании территории в Старом городе Орска Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Найдены тела троих человек: двое на улице и один в доме», — сказал собеседник.

По его данным, последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу.

При этом в пресс-службе правительства пока подтвердили информацию только о двух телах. Они не утонули, воды в доме и на прилегающей территории не было.

Telegram-канал 112 передает, что количество погибших при наводнении в Орске увеличилось до 4 человек.

Уровень воды на реке Урал в Орске поднялся выше критического

СМИ сообщают, что в зоне подтопления много полицейских, и бойцов Росгвардии. Силовики обходят дома, помогают эвакуироваться и убеждают тех, кто не желает уезжать.

«Тех, кто идет в отказ — мало. Большинство все понимает и едет», — рассказал Оренбург Медиа сотрудник полиции.

Задача правоохранителей — не пускать в зону ЧП зевак и пресекать попытки мародерства.