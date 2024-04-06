Стало известно о первых погибших в зоне затопления в Орске
Три тела обнаружили при патрулировании территории в Старом городе Орска Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Найдены тела троих человек: двое на улице и один в доме», — сказал собеседник.
По его данным, последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу.
При этом в пресс-службе правительства пока подтвердили информацию только о двух телах. Они не утонули, воды в доме и на прилегающей территории не было.
Telegram-канал 112 передает, что количество погибших при наводнении в Орске увеличилось до 4 человек.
Уровень воды на реке Урал в Орске поднялся выше критического
СМИ сообщают, что в зоне подтопления много полицейских, и бойцов Росгвардии. Силовики обходят дома, помогают эвакуироваться и убеждают тех, кто не желает уезжать.
«Тех, кто идет в отказ — мало. Большинство все понимает и едет», — рассказал Оренбург Медиа сотрудник полиции.
Задача правоохранителей — не пускать в зону ЧП зевак и пресекать попытки мародерства.