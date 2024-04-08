Власти Оренбурга заявили о росте уровня воды в реке Урал

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см, достигнув 872 см.

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Опасной считается отметка 930 см, сообщили в пресс-службе мэрии города.

"По информации оренбургского гидрометцентра, на 8:00 (06:00 мск) 8 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 872 см. Утром 7 апреля он составлял 856 см. Опасной считается отметка 930 см", - говорится в сообщении.

Как добавили в администрации города, уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы за сутки вырос на 30 см, составив 783 см. Опасной считается отметка 870 см.

При этом уровень воды в реке Черная у оренбургского села Краснохолм активно снижается. По данным на утро 8 апреля он составляет 73 см. За сутки уровень воды снизился на 219 см, отметили в мэрии.