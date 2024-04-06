В Орске после прорыва дамбы эвакуировали 711 человек

Число жителей Орска Оренбургской области, эвакуированных из-за подтопления части города после прорыва дамбы, увеличилось до 711. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Наиболее сложная обстановка в Орске. Подтоплено более 600 жилых домов, 1,4 тыс. приусадебных участков. Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 детей", - отмечается в сообщении.

Всего в зону подтопления в городе попадают 4 204 жилых дома с населением 10,8 тыс. человек, в том числе 3 375 детей, а также 13 социально значимых объектов.

Специалисты Орского производственного отделения отключили подтопленные электросетевые объекты. Приостановлено электроснабжение районов, ограниченных улицами Новостроечной, Орджоникидзе; Красноармейской, Каховского, Народовольцев, 40 лет Октября; 9 Января, Куйбышева.

"Подача электроэнергии в районы, не попавшие под затопление, осуществляется по нормальным схемам", - сообщили в пресс-службе.

Для отсыпки образовавшегося промыва в районе населенного пункта Строитель задействовано 33 самосвала и 5 фронтальных погрузчиков. Отсыпано 70 куб. м бутового камня.