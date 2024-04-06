В центре Екатеринбурга обнаружили тело женщины

Труп женщины обнаружили в центре Екатеринбурга.

Как пишет E1.RU, тело лежало на улице Декабристов. В полиции заявили, что смерть, предварительно, не связана с криминалом.

Более подробные и точные обстоятельства выясняются. Следователи регионального СКР проводят проверку.

Ранее "СП" писала, что в Сургуте (ХМАО) возле подъезда жилого дома застрелили мужчину.

Согласно информации местных СМИ, жертвой киллера стал один из сургутских бизнесменов, его застрелили на глазах у жены и ребёнка. По факту случившего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Предполагаемого преступника ищут.