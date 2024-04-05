В логистическом центре Внуково объявлена угроза взрыва

В логистическом центре Внуково Почты России, расположенным в Новой Москве в деревне Шарапово по адресу улица Придорожная, строение 4, существует угроза взрыва. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

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По его словам, предварительно, ЧП может произойти из-за одной из посылок, находящейся на складе. Другие подробности пока выясняются.

1 апреля автомобиль загорелся на западе столицы. Инцидент, о котором идет речь, произошел возле дома № 100 на улице Лобачевского. Из-за возгорания движение на участке было перекрыто. Позднее появилось видео взрыва «газели».