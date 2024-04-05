Из-за прорыва дамбы в Орске началась эвакуация населения

МЧС России проводит эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления в Орске. Ранее там прорвало дабму.

"В г. Орске Оренбургской области из-за порыва дамбы усилена группировка спасателей МЧС России. Спасатели с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва. Работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом", - сообщили в МЧС.

По информации спасателей в настоящее время проводится подворовый обход. Эвакуируют жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения.