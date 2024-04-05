В Орске прорвало дамбу

Дамбу прорвало в Орске Оренбургской области. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В Орске произошел прорыв дамбы. Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления", - сказал собеседник агентства.

В российском городе начали эвакуацию из-за прорыва дамбы

Уточняется, что около 4 тыс. частных жилых домов могут попасть в зону подтопления из-за прорыва дамбы.

"Прорыв дамбы угрожает в первую очередь частному сектору Орска, в зону подтопления могут попасть до 4 тыс. домов, в которых могут проживать до 10 тыс. человек", - пояснили в оперативных службах.

Для эвакуации с территории старого Орска подготовили шесть ПВР.