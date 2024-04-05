Суд Москвы избрал меру пресечения заместителю гендира "Сирены-трэвел"

Хорошёвский районный суд Москвы запретил определенные действия на 2 месяца (до 4 июня) заместителю генерального директора АО "Сирена-трэвел" Александру Кальчуку, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

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Кальчука обвинили в совершении преступления согласно статье "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации".

Ранее у разработчика системы бронирования Leonardo – компании "Сирена-Трэвэл" – прошли обыски. Проверку организовали по делу об атаках, связанных с украинской хакерской группировки на IT-инфраструктуру платформы.

Немногим позже был задержан заместителя генерального директора по IT и производству компании "Сирена-трэвел" Игорь Ройтман. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.