Техника Курчатовского института арестовали за фейки про армию

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу техника института ядерной физики имени Константинова НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрия Богмута по делу о фейках про российскую армию, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Уточняется, что он распространял видеоролики с заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ.

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Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Богмута, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.д ч.2 ст.207.3 УК РФ, — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что фигурант дела не стал высказываться об отношении к предъявленному обвинению. Богмут просил у суда запрет определенных действий. Обвиняемый пробудет под стражей вплоть до 3 июня.

Ранее СМИ сообщали, что политика Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), отбывающего наказание за распространение фейков о российской армии, снова отправили в ШИЗО. Уточнялось, что это связано с нарушением правил режима содержания. В частности, Яшин снял куртку, садясь за стол перед завтраком.