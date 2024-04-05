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Житель Шебекино Белгородской области пострадал из-за атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что житель Шебекино пострадал в результате атаки украинских войск.

Житель Шебекино Белгородской области пострадал из-за атаки ВСУ
© globallookpress.com

По его словам, у мужчины были зафиксированы ссадины левой кисти, ему оказали необходимую помощь.

Для удара ВСУ использовали FPV-дрон, атаковавший трактор, который полностью сгорел.

Также противник обстрелял посёлок Красное, никто не пострадал.

«Различные повреждения получили три домовладения — выбиты окна, посечены фасады и заборы, также посечены баня, гараж и два легковых автомобиля», — рассказал Гладков.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали при детонации взрывного устройства в Ростовской области.

Происшествия
Вячеслав Гладков
Белгородская Область
Ростовская Область
Шебекино