В Нью-Йорке после землетрясения остановили работу двух аэропортов. Об этом 5 апреля сообщила губернатор американского штата Кэти Хокул.

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По ее словам, для проверки закрыли воздушные гавани Newark и JFK. Между тем, международный аэропорт имени Джона Кеннеди продолжает функционировать в штатном режиме. Ситуаций, угрожающих жизни горожан, на данный момент не выявили, уточнила Хокул.

Очаг землетрясения магнитудой 4,8 залегал к западу от Манхэттена, подземные толчки ощутили жители всех районов города. На некоторое время пришлось приостановить и заседание Совета безопасности ООН, но в целом на работу штаб-квартиры организации инцидент не повлиял.

К настоящему времени информация о пострадавших не поступала. Власти пообещали в ближайшее время оценить последствия землетрясения и проинформировать американцев.

Как писала «Парламентская газета», в минувшую среду на Тайване произошло самое мощное землетрясение за последние четверть века. Пострадавшими стали больше тысячи человек, еще девять погибли. Магнитуда подземных толчков достигла 7,7.