Вблизи Нью-Йорка произошло еще одно землетрясение

Вблизи Нью-Йорка произошло очередное землетрясение магнитудой 4
Землетрясение магнитудой 4 произошло вблизи Нью-Йорка.
Информация об этом появилась на сайте Геологической службы США.
Отмечается, что эпицентр располагался в 7 км от Гладстона в Нью-Джерси.
Очаг залегал на глубине 9,4 км.
В Нью-Йорке после землетрясения остановили работу двух аэропортов
Ранее землетрясение произошло недалеко от Нью-Йорка, на Манхэттене магнитуда подземных толчков составила 4,8.
Также аэропорты JFK и Ньюарк временно не работают после землетрясения в Нью-Йорке.