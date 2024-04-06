Вблизи Нью-Йорка произошло еще одно землетрясение

Землетрясение магнитудой 4 произошло вблизи Нью-Йорка.

Информация об этом появилась на сайте Геологической службы США.

Отмечается, что эпицентр располагался в 7 км от Гладстона в Нью-Джерси.

Очаг залегал на глубине 9,4 км.

В Нью-Йорке после землетрясения остановили работу двух аэропортов

Ранее землетрясение произошло недалеко от Нью-Йорка, на Манхэттене магнитуда подземных толчков составила 4,8.

Также аэропорты JFK и Ньюарк временно не работают после землетрясения в Нью-Йорке.