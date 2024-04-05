Трое мужчин задержаны за сбыт огнестрельного оружия в Москве

Трое мужчин задержаны за незаконный сбыт огнестрельного оружия в Москве
В Москве задержана группа лиц за незаконный сбыт огнестрельного оружия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«Cледственным отделом по Таганскому району следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ («Незаконный сбыт огнестрельного оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору»)», – рассказала Иванова.
По версии следствия, трое жителей Москвы вступили между собой в преступный сговор с целью извлечения материальной выгоды от незаконной продажи огнестрельного оружия. Фигуранты разработали план и распределили между собой роли. Обвиняемый 1991 года рождения осуществлял поиск покупателей, а сообщники оповещали его о готовности передачи оружия. Когда сделка была согласована, то один из обвиняемых передал покупателю пистолет, получив за него 240 тыс. руб.
«При совместной работе столичных следователей и сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержаны трое фигурантов. C ними проведены следственные действия, в том числе очные ставки. Им предъявлено обвинение в инкриминированном деянии. Следствие намерено ходатайствовать перед Таганским районным судом об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавила Иванова.