Мать напавшего с ножом на губернатора Чибиса высказалась о поступке сына

Мать 42-летнего Александра Быданова, ранившего ножом губернатора Мурманской области Александра Чибиса, считает, что нападение не было заказным. О причинах покушения на политика Татьяна Быданова высказалась в беседе с KP.RU.

По словам женщины, она общалась с сыном в день преступления. На вопрос журналистов от том, был ли это заказ, она ответила: «Не смешите мои коленки». Затем женщина заявила, что не хочет разговаривать с представителями СМИ и расплакалась.

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Мать подозреваемого в покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Апатитах рассказала, что сын вел себя абсолютно нормально до совершения преступления. В разговоре с «360» женщина подчеркнула, что шокирована произошедшим. По словам собеседницы издания, он вел себя абсолютно обычно, а в день до покушения ходил по врачам. Женщина отметила, что ей неизвестны причины, толкнувшие сына на этот поступок.

Не знаю я [причину покушения]. Он был нормальным вчера <...>. День провел нормально, по врачам ходил, — рассказала собеседница издания.

На губернатора Мурманской области ранее совершили нападение. Чибиса ранили ножом в Апатитах после встречи с жителями города. Нападавший на главу региона задержан. Губернатора госпитализировали. Угрозы для жизни Чибиса после нападения нет.

После операции Чибис заявил, что вернется к работе сразу же, как восстановится. В своем видеообращение он поблагодарил врачей за профессиональные действия.

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Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло, когда он выходил из дома культуры, где состоялась его встреча с жителями. Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя региона Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, тогда мужчина подбежал к губернатору и нанес ему ножевое ранение. После этого Чибис находился в сознании и сам дошел до машины. По приезде в больницу его сразу поместили в операционную.

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Напавшего на главу Мурманской области Андрея Чибиса задержали и допросили в рамках уголовного дела о покушении на убийство губернатора. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Ранее мужчина напал с ножом на Чибиса после встречи главы региона с жителями города Апатиты, напоминает Ura.ru. Губернатор получил ранение в живот, его госпитализировали.

Нападавший был ранен «в ходе пресечения преступных действий» Росгвардией. Как отметили в СК, злоумышленнику также оказали медпомощь. Нападавший был допрошен. По словам мужчины, он совершил нападение, так как «испытывал неприязнь» к губернатору. При этом злоумышленник не был лично знаком с Чибисом.

«Установлено, что ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легкого вреда здоровью», — указали в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, в том числе изучают круг общения и содержимое электронных носителей злоумышленника. Назначены судебные экспертизы.

Подозреваемый в нападении на главу Мурманской области Андрея Чибиса вел себя спокойно, всегда аккуратно выглядел, рассказала «Звезде» его соседка по лестничной клетке.

Наш корреспондент побывал в новостройке в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где фигурант приобрел квартиру в 2021 году.

«Не производил впечатление придурочного. Достаточно аккуратный, заподозрить его нельзя было, что он может такое сотворить. Всегда один был, никогда никого не было, никто не приходил, не шумел. Даже никаких шорохов не слышала», - сказала Нина Поликарина.

Мужчина очень редко приезжал в квартиру, его видели здесь несколько раз за все время. При этом квартиру он не сдавал, утверждает соседка.

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Публичная активность «намного важнее их личной безопасности».

Спецслужбам следует придумать, как не допустить повторения инцидента, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» генеральный директор коммуникационного агентства «ACTOR» Дмитрий Еловский.

«Общение глав регионов с людьми, снятие острых вопросов, ответы на вопросы людей — это на порядок важнее, к сожалению, чем их личная безопасность. Потому что это безопасность системы политической в общем-то всей страны. Потому что если главы регионов перестанут разговаривать с людьми, будут допускать рост протестных настроений, не будут снимать проблемные вопросы, то страну в какой-то момент разорвёт просто. Придётся соответствующим ведомствам искать такой вариант, при котором и безопасность будет обеспечена, и при этом не нужно будет сокращать эту публичную активность. Она крайне важна».

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