Суд изменил приговор пилоту SSJ100, из-за которого погибли более 40 человек

В пятницу Московский областной суд оставил для пилота Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова наказание в виде лишения свободы на шесть лет без изменений. Об этом сообщила Новости адвокат осужденного Наталья Митусова.

«Мособлсуд оставил приговор Химкинского суда Подмосковья в части назначенного наказания без изменений», — передают РИА Новости слова юриста.

Она уточнила, что суд пересмотрел решение по некоторым пунктам. Теперь Евдокимов не должен платить компенсации двум родственникам погибших в размере 1,5 миллиона.

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URA.RU сообщало, что Химкинский подмосковный суд приговорил пилота Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова к шести годам лишения свободы. Пожар произошел на воздушном судне во время экстренной посадки в Шереметьево. В аварии погиб 41 пассажир. Евдокимову предъявили обвинение по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации».