Украинский дрон атаковал машину сотрудника каховской администрации
Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автомобиль сотрудника каховской администрации в Херсонской области. Об атаке дрона сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.
По его словам, сотрудник, увидев приближающийся дрон, успел выбежать из машины и укрыться в здании. Его жизни ничего не угрожает.
«Но нас не запугать. Мы продолжаем свою работу на благо нашего округа», — заключил Филипчук.
Lenta.ru: главные новости