Украинский дрон атаковал машину сотрудника каховской администрации

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автомобиль сотрудника каховской администрации в Херсонской области. Об атаке дрона сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

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По его словам, сотрудник, увидев приближающийся дрон, успел выбежать из машины и укрыться в здании. Его жизни ничего не угрожает.