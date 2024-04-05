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Украинский дрон атаковал машину сотрудника каховской администрации

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автомобиль сотрудника каховской администрации в Херсонской области. Об атаке дрона сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

Украинский дрон атаковал машину сотрудника каховской администрации
© Lenta.ru

По его словам, сотрудник, увидев приближающийся дрон, успел выбежать из машины и укрыться в здании. Его жизни ничего не угрожает.

«Но нас не запугать. Мы продолжаем свою работу на благо нашего округа», — заключил Филипчук.
Происшествия
Павел Филипчук
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