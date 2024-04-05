Почти 700 дворов в Московской области оказались затоплены из-за половодья

Почти 700 приусадебных участков в Московской области оказались затоплены из-за весеннего половодья. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

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Больше всего пострадали города Серпухов — затоплены оказались 160 дворов, Талдом — затоплены 380 участков. Село Слемские Борки и деревня Слобода оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Также подтопления были зафиксированы в Воскресенске, Кашире, Коломне и Луховицах, а также на пяти мостах в Истре, Рузе, Сергиевом Посаде и Пушкинском округе, передает mk.ru.

Спасатели усилили контроль безопасности на столичных реках и водоемах в связи с таянием льда и половодьем. Специалисты регулярно замеряют толщину льда, а также контролируют 170 мест возможного несанкционированного купания или рыбной ловли.

Уже на протяжении нескольких дней потоп продолжается в Химках. От непогоды пострадали подземные парковки и дворы жилых домов. Из-за бедствия местные жители вынуждены передвигаться по улицам на резиновых лодках. В данный момент затруднен подход к 24 квартирам.