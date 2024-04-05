Замглавы ФТС России Елена Ягодкина обжаловала свой арест

Заместитель руководителя ФТС России Елена Ягодкина, арестованная на прошлой неделе по делу о должностных преступлениях, попросила апелляционную инстанцию Мосгорсуда освободить ее из СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, который санкционировал арест чиновницы.

"В суд поступила апелляционная жалоба Ягодкиной, которая оспорила свой арест", - сказала собеседница агентства.

Дата судебного заседания в Мосгорсуде пока не назначена.

Басманный районный суд арестовал Елену Ягодкину 27 марта. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, Ягодкина, занимая должность руководителя главного управления доходов и тарифного регулирования ФТС РФ, в 2018-2019 годах обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний. Они использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции.

Это повлекло неуплату налогов и сборов на сумму 1 млрд 228 млн рублей, в том числе акцизов на сумму более 852 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере более 261 млн рублей, налога на прибыль в размере 114 млн рублей.