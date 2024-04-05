Россиянин пытался сбросить девушку с балкона и попал на камеру

В Братске неадекватный мужчины пытался столкнуть с балкона девушку. Фото случившегося разместил паблик «Народные новости Братск» во «ВКонтакте».

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На них девушка в черном костюме стоит с внешней стороны балконной решетки, в то время как, предположительно, ее сожитель замахивается на нее разными предметами и пытается столкнуть вниз. Очевидцы вызвали на место ЧП сотрудников экстренных служб.

Прибывшие спасатели опустили девушку на землю с помощью пожарной лестницы. При этом, по словам местных жителей, мужчина кидал в сотрудников МЧС разными предметами. После этого агрессор вышел на улицу.

О том, задержали ли его сотрудники полиции, не сообщается.

Похожий случай произошел в Екатеринбурге: там мужчина выкинул с балкона 11-летнего сына. Мальчик вступился за мать, которую избивал отец.