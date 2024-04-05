Упавший беспилотник обнаружили возле нефтебазы в Подмосковье

Возле нефтебазы «Новоселки» под Подольском в Московской области нашли упавший дрон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

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БПЛА рухнул вечером в четверг, 4 апреля. Детонации не последовало. На месте падения обнаружены крупные фрагменты ударного беспилотника самолетного типа. Силовики вывезли обломки в стационарную лабораторию, чтобы определить принадлежность дрона.

Напомним, что с начала марта Киев пытался атаковать нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае. Удары пресекают силы противовоздушной обороны.

Восемь человек пострадали при детонации взрывного устройства под Ростовом

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атаки Вооруженных сил Украины по НПЗ нацелены на россиян. По его словам, это «прямое общение» с российским населением. Кроме того, причастность ВСУ к ударам признавал и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.