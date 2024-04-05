В России открыли сезон пожаров

Более чем в половине российских регионов объявлен пожароопасный сезон, заявил на пресс-конференции в ТАСС начальник главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС РФ Александр Лекомцев. По его словам, он открыт в 45 субъектах страны. Лекомцев отметил, что на территории страны зафиксированы случаи перехода огня на населенные пункты.

Пожароопасный сезон открыт в 45 субъектах РФ — это, как правило, южные регионы, Северо-Кавказский федеральный округ, а также Уральский, Сибирский, Дальневосточный. В Приморском крае были случаи перехода огня на населенные пункты, но последствия минимальные, смогли предотвратить более тяжкие последствия, — сказал представитель МЧС.

Ранее МЧС России сообщило, что в 36 регионах страны устраняют последствия паводков. На помощь жителям были направлены более 3000 специалистов. Они организуют лодочные переправы, доставляют продукты и предметы первой необходимости. По данным МЧС, всего подтоплено 1970 домов.

До этого СМИ сообщали о затоплении некоммерческих товариществ из-за весенних паводков в Московской области. Больше всего пострадали «Алферовское» и «Эмитрон». Практически все местные жители были эвакуированы.