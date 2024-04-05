В Башкирии полицейского из отдела по борьбе с коррупцией поймали на взятке

В Башкирии 36-летний старший оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции города Октябрьского стал фигурантом уголовного дела о взятке.

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Как сообщили в региональном СК, его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Речь идет о сумме 800 тысяч рублей, которую полицейский получил от местного предпринимателя за непривлечение к уголовной ответственности по делу о мошенничестве и дальнейшее покровительство. Уточняется, что мошенничество было связано с оформлением и продажей льготных билетов на культурные мероприятия.

Сотрудники ФСБ задержали обвиняемого с поличным.

В пресс-службе МВД по Башкирии отметили, что провели служебную проверку, по итогам которой полицейского уволили.