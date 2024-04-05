Восемь человек пострадали при взрыве беспилотника в Ростовской области

Восемь человек пострадали в результате детонации взрывного устройства с упавшего в Морозовском районе Ростовской области беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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По его словам, взрыв произошел спустя некоторое время после падения беспилотника. Пострадавшими оказались сотрудники правоохранительных органов, которые осматривали место происшествия.

— Раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков, — отметил глава Ростовской области.

На месте детонации дрона продолжаются следственные действия, рассказал Голубев в своем Telegram-канале.

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