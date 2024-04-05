В Сургуте (ХМАО) возле подъезда жилого дома застрелили мужчину.

По данным регионального Управления СК РФ, в четверг около 20:00 мск неустановленное лицо, находясь возле подъезда дома № 55 по проспекту Мира, совершило несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в жителя Сургута, 1979 года рождения, передаёт Telegram-канал ведомства.

От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления. Согласно информации местных СМИ, жертвой киллера стал один из сургутских бизнесменов, его застрелили на глазах у жены и ребёнка.

По факту случившего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Предполагаемого преступника ищут.