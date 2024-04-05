Самолет Пхукет — Сочи авиакомпании Azur Air задымился на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, рейс ZF-4068 должен был вылететь в 15:00 по местному времени (11:00 мск). После того, как пассажиры зашли внутрь, в салоне началось задымление. По их словам, дым попал внутрь от двигателей, в которых загорелось масло.

На место приехали пожарные и технические службы, которые после проверки начали сливать керосин. При этом пассажиров высадили не сразу и некоторое время им приходилось бороться с духотой от дыма самодельными веерами. Сейчас они ждут замену рейса.

Напомним, что ранее турист впал в кому, когда ждал вылета самолета «Аэрофлота» из Бангкока в Красноярск. СМИ сообщили, что в салон якобы не подавали кислород, однако позднее в компании опровергли эту информацию. Следственный комитет проводит проверку.