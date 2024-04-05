СК России ищет родственников убитой 30 лет назад семьи

Следователи ищут родственников семьи с тремя детьми, которая была убита 30 лет назад во Владивостоке. Об этом заявило в своем Telegram-канале правительство Приморья.

В пресс-службе отметили, что ведется розыск родственников семьи Алатарцевых, чтобы «помочь восстановить справедливость».

«Супруги и три малолетних ребенка пропали после продажи своей квартиры во Владивостоке на улице Никифорова. Если вы обладаете какими-то сведениями о родственниках семьи Алатарцевых или других пострадавших от рук людей, указанных на фотографиях, сообщите по телефону: 8 (423) 292-97-90», - говорится в сообщении.

В СУ СК России по региону отметили, что преступление было совершено летом 1994 года.

«Подозреваемые узнали, что по улице Никифорова в городе Владивостоке проживает семья с тремя малолетними детьми, которая продает свою квартиру. (…) Они под видом добропорядочной сделки вошли в доверие семьи и переоформили квартиру на подставное лицо», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В итоге супруги и их трое детей - девочка 7-ми лет и два мальчика в возрасте 2 лет и 1 год – были застрелены после продажи квартиры, а их тела спрятаны. Преступники обменяли квартиру на машину «Тойота Сурф» и планировали продать ее в Новосибирске. Однако в процессе перегона автомобиль был поврежден в результате ДТП и продан за 300 долларов в США.

Родственников в городе у пропавшей семьи не было, их никто не искал. Через 30 лет убийство было раскрыто. Фигурантов задержали в Волгограде и в Красноярском крае.

Ранее в СК России заявили о раскрытии убийства ребенка на юге Москвы. Тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями было найдено в парке в районе Каширского шоссе. В убийстве подозревается его 13-летний знакомый, он дал признательные показания.