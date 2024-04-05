Правоохранители задержали гражданина Таджикистана в Москве за изнасилование двух девочек

В Москве задержали гражданина Таджикистана. Его подозревают в изнасиловании двоих детей.

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Сообщается, что 35-летнего гражданина Таджикистана задержали 3 апреля в Москве. По версии следствия, мужчина приставал к двум десятилетним детям в наземном переходе на первом Кожуховском проезде.

В связи с этим 4 апреля в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

При этом известно, что мужчина зарегистрирован в Балашихе, а родом он из города Гисар, сообщается в Telegram-канале Baza.