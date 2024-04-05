В Екатеринбурге эвакуировали 2000 человек из-за пожара в торговом центре

Спасатели эвакуировали две тысячи человек из торгового центра в Екатеринбурге, где произошло возгорание в вентиляционной камере. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в поступило в 12:10 по местному времени (10.10 мск).

«Произошло возгорание жировых отложений в вентиляционной камере. Из здания были эвакуированы 2000 человек из них 107 детей», - пояснили в МЧС.

Жертв и пострадавших не было.

Ранее в Москве загорелось двухэтажное административное здание на Смирновской улице, в котором находились офисы компаний, занимающихся ремонтом электротехнического оборудования. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Во время пожара никто не пострадал.