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Была с женатым мужчиной: последние фото погибшей украинской модели

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21-летняя украинская модель Анна Краевская погибла в итальянском Пьемонте. Девушка попала в ДТП на автомобиле Ferrari вместе с 40-летним сербским диджеем Dj Style Q. По данным следствия машина на скорости 200 км/ч снесла дорожное ограждение после чего загорелась. Тела погибших удалось опознать лишь благодаря заявлению о розыске, поданного друзьями девушки.

Анна Краевская родилась в Одессе. Несколько лет назад девушка переехала в Швейцарию.

Dj Style Q за несколько часов до аварии играл на пластинках в швейцарском клубе. Известно, что он женат, у него остались двое детей.

Фотографии юной украинской модели Анны Краевской - в галерее "Рамблера".

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