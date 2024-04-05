Пресс-секретарь раненого ножом Чибиса ответила на вопрос о его восстановлении

Прогнозировать сроки восстановления раненого ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в настоящий момент невозможно. Так на соответствующий вопрос ответила пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина. Lenta.ru

«Сейчас он в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения по его лечению. Сейчас какие-либо еще прогнозы по восстановлению, сколько это займет, крайне рано (делать. — RT)», — сказала она. RT на русском

В Следственном комитете России ранее заявили, что допросили напавшего на губернатора. Российская газета