Бочкарев: За станцией «Бульвар Генерала Карбышева» появятся оборотные тупики

Продолжается устройство основных конструкций оборотных тупиков за строящейся станцией «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— Тупики за будущей станцией «Бульвар Генерала Карбышева» нужны для разворота и отстоя поездов Рублево-Архангельской линии метро. Сейчас возводится монолитный конструктив — уже готово более трех тысяч кубических метров железобетонных конструкций, — отметил глава Стройкомплекса.

По словам заммэра, станция находится в районе Хорошево–Мневники на улице Маршала Тухачевского, напротив бульвара Генерала Карбышева.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что строительство станции методом «стена в грунте» позволяет проводить работы в сложных гидрогеологических условиях и создавать прочную конструкцию, которая будет устойчива к движениям грунта.

Станция будет включать два подземных вестибюля с выходами к жилой и общественно-деловой застройке, а также к остановочным пунктам общественного транспорта.

Ввод Рублево-Архангельской линии столичного метро улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства станции «Народное Ополчение».

Ушедший 2023 год стал знаковым для развития транспортной сферы Москвы, в городе завершили сразу несколько крупных проектов, и работа в этом направлении продолжится в ближайшие годы. Так, до 2030 года планируется открыть три новые линии метро: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую.