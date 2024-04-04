Появилось фото из больницы с раненым губернатором Чибисом

В сети появилось фото из больницы с раненым губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Кадр опубликован в сообществе «Мурманск» в соцсети «ВКонтакте».

© пресс-служба президента Белоруссии

На снимке видно, как два медработника везут политика на каталке по коридору.

© сообщество «Мурманск» во «ВКонтакте»

Сейчас Чибис находится в операционной, его состояние не раскрывается.

Чибиса ранили ножом в городе Апатиты во время встречи с местными жителями. Напавший был задержан, его мотивы пока неизвестны.