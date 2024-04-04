Появилось фото из больницы с раненым губернатором Чибисом
В сети появилось фото из больницы с раненым губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Кадр опубликован в сообществе «Мурманск» в соцсети «ВКонтакте».
На снимке видно, как два медработника везут политика на каталке по коридору.
© сообщество «Мурманск» во «ВКонтакте»
Сейчас Чибис находится в операционной, его состояние не раскрывается.
Чибиса ранили ножом в городе Апатиты во время встречи с местными жителями. Напавший был задержан, его мотивы пока неизвестны.
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