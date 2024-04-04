В Курске загорелся рынок из-за сбитого беспилотника

Из-за сбитого беспилотника в Курске в районе Центрального рынка возникло возгорание, оперативные службы выехали на место.

Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — заявил он.

Перед этим системы противовоздушной обороны сработали в Курске. Минутами ранее в регионе объявили опасность атаки беспилотников.