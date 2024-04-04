На реке Дон столкнулись два теплохода

На реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода. Одно из судов получило повреждения на 1,7 млн рублей.

«Следователями установлено, что 4 апреля на участке реки Дон теплоходом «Коноша» под управлением второго помощника капитана и под руководством капитана совершено столкновение со стоящим на мели теплоходом «Сормовский-3067», — сообщает Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта