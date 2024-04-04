Таганский суд Москвы избрал меру пресечения профессору РАНХиГС

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий профессору РАНХиГС Марине Телюкиной, пишет ТАСС.

Заседание прошло в четверг, 4 апреля.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы в отношении Телюкиной Марины Викторовны избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 3 июня 2024 года», — отметили в пресс-службе суда.

Журналисты заметили, что Телюкина работает в Институте права и национальной безопасности ИПиНБ РАНХиГС на кафедре гражданского права и процесса.

Согласно информации электронной базы суда, женщина обвиняется по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ей грозит 12 лет колонии, штраф и запрет занимать определенные должности.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 2,5 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей Сергея Зотова, бывшего замглавы столичного ГУ МЧС.

Экс-чиновник был признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки), и двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291 УК РФ (дача взятки).