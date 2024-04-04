В Дагестане девочка случайно выстрелила в себя из пневматики

Девочка-подросток в Кизлярском районе Дагестана случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Организована проверка в связи с касательным ранением головы несовершеннолетней 2009 года рождения в Кизлярском районе ввиду неосторожного обращения с пневматической винтовкой», — говорится в сообщении.

Девочка госпитализирована.

Ранее прокуратура Московской области заявила о возбуждении уголовного дела после обнаружения в подмосковной Истре младенца с переломами и гематомами.