Стало известно об обысках в 17 российских компаниях на Пхукете

Полиция Таиланда проводит обыски в 17 российских компаниях на Пхукете, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается, сотрудников подозревают в отмывании денег. Речь, по данным канала, может идти о 468 млн рублей.

Как сообщает канал, на схему по отмыванию денег правоохранители вышли после задержания одного из участников синдиката. Местный житель выдавал себя за чиновника управления электроэнергетики, устанавливал приложения на телефоны горожан, благодаря чему получал доступ к их деньгам. В дальнейшем они переводились на «российские счета» и обналичивались. Такая схема позволила вывести 1,3 млн рублей.

Уточняется, что в картель входило 38 компаний, однако их может быть и больше. По данным канала, полиция вышла на две новые преступные схемы, которые также могут быть связаны с делом.

Ранее Минюста США сообщил, что россиянин Максим Марченко признал свою вину по делу о контрабанде американской микроэлектроники двойного назначения. По информации ведомства, 51-летний мужчина вел незаконную закупку и переправку товаров в Россию. Обвиняемый был арестован в сентябре 2023 года. Ему грозит срок до 30 лет тюремного заключения. Окончательный приговор планируют вынести 29 июня в суде Манхэттена.