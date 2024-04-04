Фигуранту дела о мошенничестве с жильем Баталова суд уменьшил срок

Бывшему нотариусу Дмитрию Бублию на полгода уменьшили срок тюремного заключения. Теперь он составляет 4,5 года колонии. Об этом сообщает пресс-служба Московского городского суда.

По версии следствия, юрист Михаил Цивин и его жена актриса Наталья Дрожжина вошли в доверие ко вдове актера Алексея Баталова. Они обманом заставили подписать доверенности на распоряжение всеми счетами вдовы и ее дочери. Нотариус Бублий, который был знаком с Цивиным и Дрожжиной, заверил эти документы. Со счетов потерпевших было снято более 20 млн рублей.

Изначально Бублия приговорили к пяти годам колонии. После рассмотрения апелляционной жалобы срок уменьшился. После освобождения из тюрьмы Бублий не сможет заниматься нотариальной деятельностью сроком на один год. Также суд внес изменения в части гражданских исков о компенсации морального вреда.