Из-за паводка жители села в Мордовии оказались отрезаны от мира

Из-за паводка жители деревни Насакан Потьма в Кадошкинском районе Мордовии оказались отрезаны от мира. Единственный путепровод, связывающий жителей с соседним селом Большая Поляна - пешеходный мостик через Иссу - затопили талые воды. Полноценной дороги в деревню нет, а ведущая сюда от районной трассы грунтовая колея среди полей в межсезонье превращается в непроходимое болото.

© Российская Газета

Как рассказали корреспонденту "РГ" сельчане, "большая вода" пришла в деревню сегодня ночью.

- Утром вышел – а у крыльца волны плещут. На улице не пройти. Последний раз такое было в 2012 году, - поделился местный житель Рашид Асаинов. - По сути, мы сейчас отрезаны от большой земли и никакой помощи не получаем. Магазинов в деревне нет, а большинство населения – пенсионеры. К одной из местных бабушек сегодня приезжал сын, привез ей хлеба. В болотных сапогах едва добрался до пешеходного моста, передал пакет. Но вода все прибывает...

Ранее "РГ" писала о самой наболевшей проблеме жителей Насакан Потьмы. Проверка, проведенная прокуратурой Кадошкинского района, подтвердила, что кроме грунтовки, которая проходит по землям сельхозназначения, находящимся в частной собственности, других подъездных дорог к деревне нет. По заключению надзорного ведомства, путь этот не отвечает требованиям безопасности, а в осенне-зимний и весенний периоды размывы и подтопления не позволяют проехать автомобилям, в том числе "скорой помощи" и пожарной технике. Но власти "не принимают мер по обеспечению транспортной доступности".

В советские годы проблему решал мост через реку Иссу, построенный колхозом. Однако после распада колхоза этой переправы не стало. Вместо нее в 90-х там построили пешеходный мостик.

Сегодня это единственный путь для связи с внешним миром, которым можно пользоваться круглый год. На другом берегу - буквально в 50 метрах - проходит автотрасса. Здесь же, перед мостиком, жители Насакан Потьмы оставляют в распутицу свои машины на ночь. Сюда же подъезжает и прибывшая на вызов "скорая помощь", а больного приходится нести через мостик на носилках.

Сельчане считают, что настоящим спасением для деревни было бы восстановление полноценного моста. Однако районные власти в ответ на обращения людей ограничиваются дежурными отписками.

Вот так сегодня выглядит пешеходный мостик через Иссу - единственный путепровод, связывающий деревню с внешним миром.