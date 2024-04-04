Суд арестовал трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе».

Суд в Махачкале арестовал троих задержанных по подозрению в участии в террористической организации, рассказала руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева. Об этом пишет РИА «Новости».

Мамаева уточнила, что двое подозреваемых являются гражданами Таджикистана, а один — гражданином РФ.

По ее данным, мужчины, находясь на территории РФ, вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации.

Суд, рассмотрев материалы, постановлениями от 4 апреля 2024 года избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, по 1 июня 2024 года включительно, констатировала Мамаева.

Ранее сообщалось, что силовики 31 марта в ходе контртеррористической операции задержали в Махачкале и Каспийске трех преступников.

Во время обыска в квартирах задержанных были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ.