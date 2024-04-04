Перемотанный скотчем труп полгода пролежал на улице в Красноярске

Следователи поделились подробностями о теле, которое обнаружили красноярские подростки. Труп, принадлежащий женщине, пролежал около мусорного бака несколько месяцев.

Сегодня, 4 апреля, стало известно о жуткой находке, совершенной подростками в Красноярске. Школьники обнаружили человеческое тело, перемотанное скотчем, около мусорных баков.

Инцидент начали расследовать правоохранители. Выяснилось, что тело принадлежит 47-летней жительницы Ачинского района региона. На протяжении некоторого времени она вела совместный быт с мужчиной. Оба они часто выпивали и вели маргинальный образ жизни.

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Первичная экспертиза установила, что труп пролежал на улице около полугода. У погибшей сломаны ребра, однако пока не установлено, посмертные ли это повреждения или прижизненные, передает СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Расследование продолжается.

Об обнаружении трупа редакция писала ранее.