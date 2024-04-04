Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих предполагаемых пособников теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. RT на русском

«В Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина - все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе «Крокус сити холл», - сообщили в ФСБ. ТАСС

Как отметили в спецслужбе, трое задержанных финансировали покупку оружия и автомобиля для совершивших нападение на «Крокус». Вечерняя Москва