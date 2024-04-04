Поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом в Подмосковье

Поезд «Иволга», который проходит обкатку, столкнулся с тепловозом в районе станции Малиновка в Истринском городском округе в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник и РЕН.

По предварительной информации, никто не пострадал. Судя по снимку, оба состава сошли с путей. Инцидент не повлиял на движение поездов. Причина происшествия не уточняется.

Напомним, что в ноябре 2023 года под Ульяновском столкнулись маневровый локомотив и пассажирский поезд. Машинист последнего применил экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось. Составы не сошли с путей.

Как сообщали СМИ, в вагонах находились 369 пассажиров, 25 из них пострадали. В РЖД заявили, что выплатят страховую компенсацию и возьмут на себя расходы на лечение.