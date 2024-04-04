Названа причина отключения света в двух районах Петербурга

Взрыв на подстанции в результате внешнего воздействия мог привести к недавним отключениям света в двух районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Напомним, что в ночь на среду, 3 апреля, в Красногвардейском и Калининском районах Санкт-Петербурга отключился свет. Электроснабжение восстановили в 6:30 мск. СМИ со ссылкой на социальные сети писали, что местные жители перед отключением услышали хлопок. В «Россетях» заявляли, что причиной отключения стал технологический сбой.

Ранее издание «Фонтанка» сообщила, что управление ФСБ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о диверсии после отключения света. По информации издания, на запись камер видеонаблюдения попал посторонний, который проник на трансформаторную подстанцию на Екатерининском проспекте в ночь на 3 апреля.

В Ленобласти на электроподстанции произошел сильный пожар

Напомним, что 4 апреля в подмосковном Подольске на подстанции произошел пожар — из строя вышел масляный выключатель. В результате без света остались жители нескольких микрорайонов. Подачу электроэнергии переключили на резервную схему. Возгорание ликвидировали до прибытия спасателей на площади в 20 квадратных метров.